Накануне город проводил один циклон и встретил другой – североатлантический. Он принесет облачную с прояснениями погоду, метель и новую порцию снега различной интенсивности — от большой до умеренной.
К середине недели циклон начнет смещаться к юго-востоку, постепенно покидая наш район, и направление ветра сменится с юго-западного на северный и северо-восточный, который будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
К четвергу осадки прекратятся, при этом усилятся морозы. Ночные температуры будут колебаться от -10 до – 6, к концу недели – до -23 градусов. Дневные — от -2 во вторник и к концу недели до – 18 градусов.
Предстоящей ночью и завтра утром ожидается слабая метель, днем – мокрый снег. На дорогах местами накат и гололедица, сообщили сегодня в мэрии Тольятти.
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