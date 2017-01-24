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24 января 2017
09:14:22

Погода в Тольятти готовится к очередному «полицейскому развороту»

Накануне город проводил один циклон и встретил другой – североатлантический. Он принесет облачную с прояснениями погоду, метель и новую порцию снега различной интенсивности — от большой до умеренной.

К середине недели циклон начнет смещаться к юго-востоку, постепенно покидая наш район, и направление ветра сменится с юго-западного на северный и северо-восточный, который будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

К четвергу осадки прекратятся, при этом усилятся морозы. Ночные температуры будут колебаться от -10 до – 6, к концу недели – до -23 градусов. Дневные — от -2 во вторник и к концу недели до – 18 градусов.

Предстоящей ночью и завтра утром ожидается слабая метель, днем – мокрый снег. На дорогах местами накат и гололедица, сообщили сегодня в мэрии Тольятти.




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