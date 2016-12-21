В регионе продолжается борьба между теплым атлантическим и холодным арктическим воздухом. Это приведет к резким колебаниям температуры воздуха, рассказали в областном Гидрометцентре. Близость атмосферных фронтов будет создавать условия для выпадения снега разной интенсивности.

Минувшей ночью, например, столбики термометров местами по области достигли 30-градусных отметок. Сегодня днем ожидается -6 ... -11 °C, умеренный снег.

В четверг снова температурный скачок - температура воздуха составит -10 ... -15 °C, местами до -20 °C. Завершение рабочей недели тоже будет морозным, прогнозируется -7 ... -12 °C днем, ночью температура воздуха -18 ... -23 °C, местами -24-29 °C.

В МЧС, между тем, выпустили памятку, что делать во избежание обморожений: горожанам рекомендуют использовать свободную одежду в несколько слоев, не носить на морозе украшения, контактирующие с кожей, не курить и не пить спиртного.