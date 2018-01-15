В ближайшие 2-3 дня ее характер будет носить антициклональный характер. Существенных осадков не ожидается, а температурный режим будет чуть выше средних многолетних значений – 6-11 градусов.
Ближе к Крещению ( 18-19 января) в прогнозах значится небольшое усиление морозов. Столбики термометров опустятся еще на 3-4 градуса. Атмосферное давление останется повышенным.
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