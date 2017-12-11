слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
11 декабря 2017
09:20:03

Погода обещает тольяттинцам резкие температурные качели

По  вине циклона на этой рабочей неделе в нашем регионе будет сравнительно тепло – днём от -3 до +2. Временами ожидается слабый снег.

Затем, стараниями уже антициклона облака рассеются, и воздух начнет быстро остывать – к пятнице дневная температура понизится до 5-10 градусов мороза, в выходные эта тенденция продолжится.

Не исключено, что столбики термометров опустятся до 15 ниже нуля. И на протяжении всего периода атмосферное давление будет расти.




Последние новости Тольятти

11 декабря
12:54
На АВТОВАЗе затеяли небольшие кадровые перестановки

С 1 января 2018 года Сельчук Кура вступит в должность Исполнительного Вице-президента по инжинирингу

11 декабря
12:46
Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

Об этом сегодня напоминает Роструд

11 декабря
11:42
В Самаре поскользнувшуюся женщину насмерть сбил поезд

Это случилось накануне на перегоне Киркомбинат – Стахановская

11 декабря
11:39
Самарские офтальмологи проверят зрение у жителей Тольятти

С 12 по 22 декабря в городе будут работать мобильные комплексы областной клинической больницы имени Т.И. Ерошевского.

11 декабря
11:23
В следующем году в России могут резко подорожать автомобили

Это связано с тем, что Министерство промышленности предлагает повысить утилизационный сбор

11 декабря
10:44
Названа средняя сумма новых выплат на первого и второго ребенка

Семьи будут ежемесячно получать около 10,5 тысяч рублей

11 декабря
10:19
ГИБДД Тольятти: рейды в декабре будут

Особое внимание уделят инспекторы пешеходным переходам и выявлению пьяных водителей


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+