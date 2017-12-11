По вине циклона на этой рабочей неделе в нашем регионе будет сравнительно тепло – днём от -3 до +2. Временами ожидается слабый снег.

Затем, стараниями уже антициклона облака рассеются, и воздух начнет быстро остывать – к пятнице дневная температура понизится до 5-10 градусов мороза, в выходные эта тенденция продолжится.

Не исключено, что столбики термометров опустятся до 15 ниже нуля. И на протяжении всего периода атмосферное давление будет расти.