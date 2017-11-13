Как сообщили в областном Гидрометцентре, на смену полю повышенного атмосферного давления с запада подошел атлантический циклон, сопровождаемый густой облачностью, осадками преимущественно в виде дождя, ухудшением видимости и ощутимым потеплением. Дневная температура составит +1 ... +6 °C, ночью около ноля.