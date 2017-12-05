По данным городской гидрометобсерватории, сегодня днём в Тольятти и Ставропольском районе сохранится гололед. Также возможны налипание снега на провода и деревья. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера. Водителям и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах и тротуарах, предупредили в администрации Тольятти.