Об этом говорится в приказе Минпромторга. Сейчас в перечень документов, которые нужно показывать, входят паспорта и военный билет. Российские подростки вряд ли будут подделывать права, чтобы покупать алкоголь, заявил директор Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз.
Обновлённый перечень документов Минпромторга начнёт действовать с 31 марта.
Источник Эхо Москвы
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