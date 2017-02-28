Об этом говорится в приказе Минпромторга. Сейчас в перечень документов, которые нужно показывать, входят паспорта и военный билет. Российские подростки вряд ли будут подделывать права, чтобы покупать алкоголь, заявил директор Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз.

Обновлённый перечень документов Минпромторга начнёт действовать с 31 марта.