Под опасными понимаются, в частности, крыши, подвалы, железнодорожные пути, кладбища. Об этом рассказала член комиссии по безопасности Московской городской думы Надежда Перфилова, передает НСН.
Она полагает, что такую норму нужно ввести не только в Москве, но и во всей стране. По словам депутата, это защитит детей от травматизма и поможет в борьбе с зацеперами и руферами.
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