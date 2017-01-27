Под опасными понимаются, в частности, крыши, подвалы, железнодорожные пути, кладбища. Об этом рассказала член комиссии по безопасности Московской городской думы Надежда Перфилова, передает НСН .

Она полагает, что такую норму нужно ввести не только в Москве, но и во всей стране. По словам депутата, это защитит детей от травматизма и поможет в борьбе с зацеперами и руферами.