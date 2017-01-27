слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
27 января 2017
13:05:47

Подросткам хотят запретить находиться в опасных местах без взрослых

Под опасными понимаются, в частности, крыши, подвалы, железнодорожные пути, кладбища. Об этом рассказала член комиссии по безопасности Московской городской думы Надежда Перфилова, передает НСН.

Она полагает, что такую норму нужно ввести не только в Москве, но и во всей стране. По словам депутата, это защитит детей от травматизма и поможет в борьбе с зацеперами и руферами.




Последние новости Тольятти

27 января
14:26
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

Он переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения...

27 января
14:12
Криштиану Роналду решил жениться под влиянием матери

Свадьба футболиста состоится летом 2018 года...

27 января
14:08
Девочка сломала позвоночник в маршрутке, подпрыгнувшей на "лежачем полицейском"

Уголовное дело пока не возбуждено...

27 января
13:55
Фуру вынесло на "встречку" на трассе в Самарской области, погиб мужчина

Пассажир большегруза госпитализирован...

27 января
12:55
В Тольятти продолжает обесцениваться жилье

За год цены на квартиры снизились на 7%...

27 января
12:53
29-летний мужчина пострадал после столкновения с КАМАЗом в Самарской области

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по факту ДТП... ФОТО

27 января
12:45
Знаки, запрещающие парковку, появятся на ул.Чайкиной и Жилина в Тольятти

Работе снегоуборочной техники в Тольятти серьезно мешают припаркованные на обочине автомобили...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+