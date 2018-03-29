Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.

"Сейчас мы готовимся продолжать работу по переходящему контракту по внутриквартальным территориям. Уже провели совещание с подрядчиками, знаем все субподрядные организации. Наметили план и установили график работы. А 2 апреля подведут итоги объявленного аукциона на 694 миллиона рублей. Пока замечаний по аукциону нет, поэтому надеемся, что он пройдет без проблем, и до конца апреля подрядчик уже приступит к реализации контракта", – рассказал чиновник.

В администрации напомнили: на выделенные средства будут отремонтированы семь магистральных дорог в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»:

— ул. Свердлова от пр-та Ст. Разина до ул. 40 лет Победы (70,3 тыс. кв.м)

— бульвар Здоровья от ул. Свердлова до Ленинского пр-та (13,8 тыс. кв.м)

— Ленинский проспект от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы (67,7 тыс. кв.м)

— ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского пр-та (26 тыс. кв.м)

— ул. М. Горького от ул. Новозаводской до ул. Лесной (51,5 тыс. кв.м)

— ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Л.Толстого (46 тыс. кв.м)

— ул. Лесная от ул. К. Маркса до ул. Комсомольской (14,6 тыс. кв.м).

Помимо ремонта дорожного полотна, в городе запланированы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках программы ликвидации очагов ДТП. На участках магистралей будут установлены консоли, дорожные знаки, обустроены пешеходные дорожки и др.

Согласно условиям аукциона, работы должны начаться на следующий день после заключения контракта. Завершить их подрядчику предстоит до 30 октября.