По данным заказчика объекта - Федерального государственного унитарного предприятия «Спорт-Инжиниринг» - ходить в отстающих ей осталось недолго. Работы идут в ускоренном темпе. Накануне здесь возобновилась установка зрительских кресел, прерванная на период раскружаливания купола и выполнения других кровельных работ.

Первые несколько десятков кресел смонтированы на верхних ярусах зрительских трибун, идет монтаж металлоконструкций для установки информационных табло, завершается монтаж козырьков над трибунами.

Застройщик также обращает внимание на внешний облик «Самара Арены», который уже практически совпал с эскизами готового объекта.

Фото ГУП "Спорт-Ин"