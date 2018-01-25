слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
25 января 2018
10:50:45

Подотставшая от графика «Самара-Арена» пытается догнать другие строящиеся к мундиалю стадионы

По данным заказчика объекта - Федерального государственного унитарного предприятия «Спорт-Инжиниринг» - ходить в отстающих ей осталось недолго. Работы идут в ускоренном темпе. Накануне здесь возобновилась установка зрительских кресел, прерванная на период раскружаливания купола и выполнения других кровельных работ.

Первые несколько десятков кресел смонтированы на верхних ярусах зрительских трибун, идет монтаж металлоконструкций для установки информационных табло, завершается монтаж козырьков над трибунами. 

Застройщик также обращает внимание на внешний облик «Самара Арены», который уже практически совпал с эскизами готового объекта.

Фото ГУП "Спорт-Ин"

 




Последние новости Тольятти

25 января
13:16
Сотрудники ГИБДД пытаются установить личность погибшего пешехода

Жертвой аварии, которая произошла сегодня ночью, стала женщина 30-35 лет

25 января
12:36
Законодательство о техосмотре автомобилей ждет масштабная реформа

Она инициирована Минэкономразвития по поручению президента

25 января
11:29
Весну Тольятти встретит двумя фестивалями

Как рссказали в администрации, масштабные мероприятия пройдут в нашем городе в ближайшие полтора месяца

25 января
11:19
В Самарской области напали на врачей скорой помощи

Один из медиков находится в больнице с ножевым ранением

25 января
11:09
Новые санкции МОК лишают нашу страну даже теоретической возможности бороться за медали Олимпиады в Пхенчхане

Они вызвали недоумение даже у иностранных спортивных чиновников

25 января
11:04
На необычную выставку приглашает тольяттинцев краеведческий музей

Она называется «Праздничный стол»

25 января
9:46
Глава Тольятти предлагает усилить контроль за содержанием выбросов на дорогах

Сергей Анташев считает целесообразным закрепить за сотрудниками полиции полномочия по проведению соответствующих рейдов.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+