Штормовое предупреждение вновь действует в Тольятти. Как сообщили в Единой диспетчерской службе, сегодня во второй половине дня в городе ожидается усиление южного и юго-западного ветра его порывы могут достигать 17 м/с. Такие погодные условия сохранятся до конца дня.
При сильном ветре жителям Тольятти порекомендовали плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, автомобиль поставить в гараж. Если нет такой возможности, машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов.
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