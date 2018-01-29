Это выяснили ученые из британского университета в Плимуте. Особенную проблему представляют собой кирпичики «Лего», произведенные в 1970-80-х годах, когда продукцию не проверяли на химический состав.

Специалисты исследовали более 200 старых пластмассовых игрушек в детских садах, комиссионных магазинах и частных домах и обнаружили девять опасных химических элементов. Даже простое прикосновение к такой пластмассе приводит к токсическому поражению организма.