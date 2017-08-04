Этого не исключают туркомпании, которые работают на этом направлении, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что уже поступает достаточно много звонков. Пока люди обращаются только с вопросами.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. Погибли 2 россиянки - это жительницы Петербурга. Пострадали более 60-ти человек, среди них 35 наших сограждан. Сообщалось , что среди пострадавших при взрыве есть жители Самары и Тольятти.