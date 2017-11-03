Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, 150 кг говядины были обнаружены при проведении досмотра грузового автомобиля «Газель». На мясо не было предоставлено необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность, в том числе не оказалось документа о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы.
Груз перевозил житель Жигулевска. Вся партия была изъята. Мясо направили на утилизацию в специальную термальную печь, где уничтожили при температуре +800 градусов.
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