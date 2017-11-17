Машину с грузом остановили при въезде на территорию мелкооптового рынка «Ларина». Владелец не смог предоставить инспекторам Россельхознадзора необходимых ветеринарно-сопроводительных документов на свой груз.
Было проведено расследование, которое показало, что ветеринарно-санитарной экспертизе мясо не подвергалось, а в этом случае продукт признается продукцией неизвестного происхождения и подлежит уничтожению, так как несет в себе угрозу распространения опасных заболеваний. Тем более что на территории губернии в настоящее время находятся очаги африканской чумы свиней.
Только в соседней Саратовской области было зафиксировано 46 вспышек этого заболевания. В связи с чем, груз под контролем госветслужбы был отправлен на утилизацию. Напомним, в нашем регионе этим занимается Дубово-Умётский ветсанутильзавод.
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