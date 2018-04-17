Их обнаружили 15 апреля в Ставропольском районе. В селе Выселки в своем доме на улице Мира скончались два человека.



Личности погибших установлены: это 41-летний мужчина и его 38-летняя сожительница. Внешних признаков насильственной смерти при первичном осмотре эксперты не обнаружили, сообщает группа "Спасение 24".



По предварительной версии, люди отравились угарным газом. Как считают правоохранители, трагедия могла произойти вследствие нарушения правил эксплуатации дымохода.