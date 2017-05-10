На территории национального парка «Самарская Лука», в духовно-культурном Кремле «Богатырская Слобода», сейчас создают ладью «Змей Горыныч», пишет "День города ".

«Ещё будут рыба-кит, жар-птица — всего 33 ладьи. Они станут катать гостей со всего мира. «Змей-Горыныч» будет ходить вокруг Самарской Луки, по маршруту Жигулёвской кругосветки, спрятаться от непогоды гости смогут в трюме — в брюхе Змея. Его парус будет выполнен в виде крыла дракона», — цитирует издание основателя «Богатырской слободы» иеромонаха Феоктиста (Петрова).

В настоящее время в распоряжение туристов 5 ладей, «Змея Горыныча» планируется спустить на воду ближайшим летом.