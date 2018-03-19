Трое мужчин ушли на рыбалку утром в субботу, а когда пришло время возвращаться домой, они обнаружили, что из-за сильной пурги путь на берег перекрыт. Сугробы достигали высоты около метра, к тому же наступила ночь, и рыбаки поняли, что добраться домой самостоятельно не смогут. Пришлось звать на помощь.

Спасатели на аэроглиссере «Патруль» выехали в Ставропольский район на острова в районе слияния двух рек - Волги и Сухой Самарки. Видимость составляла меньше 15 метров, сильная метель не давала возможности быстро ориентироваться на месте.

Тем не менее, спасатели нашли терпящих бедствие мужчин и эвакуировали их в село Лбище, где находился их автомобиль. Спасательные работы длились более 2 часов и завершились благополучно.