слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
19 марта 2018
06:51:50

Под Тольятти спасали рыбаков

Трое мужчин ушли на рыбалку утром в субботу, а когда пришло время возвращаться домой, они обнаружили, что из-за сильной пурги путь на берег перекрыт. Сугробы достигали высоты около метра, к тому же наступила ночь, и рыбаки поняли, что добраться домой самостоятельно не смогут. Пришлось звать на помощь.

Спасатели на аэроглиссере «Патруль» выехали в Ставропольский район на острова в районе слияния двух рек - Волги и Сухой Самарки. Видимость составляла меньше 15 метров, сильная метель не давала возможности быстро ориентироваться на месте.

Тем не менее, спасатели нашли терпящих бедствие мужчин и эвакуировали их в село Лбище, где находился их автомобиль. Спасательные работы длились более 2 часов и завершились благополучно.




Последние новости Тольятти

19 марта
7:01
В Курумоче экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Ульяновск

Самарскому аэропорту накануне пришлось внепланово принять рейс авиакомпании «ЮТэйр»

19 марта
6:54
Дарья Касаткина не сумела выиграть турнир в Индиан-Уэллсе

20-летняя уроженка Тольятти уступила в решающем матче японке Наоми Осаке

19 марта
6:50
Пострадавшего в ДТП в Самарской области пришлось доставать из машины спасателям

Авария произошла в минувшие выходные в Волжском районе на Уральском шоссе

19 марта
6:48
В России состоялись выборы президента

Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов Владимир Путин набирает 76,65%,

16 марта
13:40
Россельхознадзор дал разрешение на ввоз в областную столицу газона для «Самара-Арены»

Он прибудет из немецкого питомника

16 марта
13:27
Сборная России по гандболу сыграет в Тольятти с румынками

В среду, 21 марта, состоится отборочный матч чемпионата Европы между женскими командами

16 марта
11:48
Из-за снегопада Самарской области несколько фур съехали в кювет на трассе М-5

Это случилось сегодня утром


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+