Преступление было совершено в одном из ангаров села Севрюкаево Ставропольского района. Злоумышленник проник в помещение через окно, отогнув фанерный лист, его добычей стали 55 мешков с семенами весом 1,7 тонны. Причиненный ущерб оценили в 10 тысяч рублей.
Полицейские провели оперативные мероприятия и установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний разнорабочий этого ангара, который уже был судим. Со слов мужчины, имущество он похищал на протяжении нескольких ночей, мешки прятал в лесу, а затем продавал похищенное.
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