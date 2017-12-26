Преступление было совершено в одном из ангаров села Севрюкаево Ставропольского района. Злоумышленник проник в помещение через окно, отогнув фанерный лист, его добычей стали 55 мешков с семенами весом 1,7 тонны. Причиненный ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативные мероприятия и установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний разнорабочий этого ангара, который уже был судим. Со слов мужчины, имущество он похищал на протяжении нескольких ночей, мешки прятал в лесу, а затем продавал похищенное.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.