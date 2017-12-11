Это случилось в селе Осиновка Ставропольского района, на складе хранились семена подсолнечника и химические вещества для обработки сельхозугодий. Владельцу был причинён ущерб в 1,5 млн. рублей. Результаты пожарно-технической экспертизы показали, что причиной возгорания стал поджог. Было возбуждено уголовное дело.

Опросив потерпевшего и свидетелей, оперативники установили, что к преступлению может быть причастен 43-летнbq местный житель. Его задержали. Подозреваемый не стал отрицать своей вины и во всем признался. Он рассказал, что свой поступок совершил из мести к владельцу склада, с которым у него возникли споры по выплате заработной платы.

В настоящий момент расследование дела продолжается, сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства случившегося.