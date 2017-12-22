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22 декабря 2017
12:34:14

Под Тольятти шесть человек отравились угарным газом

ЧП произошло сегоднгя утром в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Пострадавшие -молодые люди, предположительно, иностранные рабочие, сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.

Трое поступили в лечебное учреждение: один из них в коме, второй в тяжелом состоянии, третий  - в состоянии средней тяжести. Медпомощь также понадобилась еще трем пострадавшим, но госпитализированы они или нет пока неизвестно.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Молодые люди отравились продуктами горения от костра или печки.




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