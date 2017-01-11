ЧП произошло накануне поздно вечером - в пожарную охрану поступило сообщение о загорании в частном доме на ул. Коллективная в с. Васильевка Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 80 кв.метров. В тушении участвовали 14 человек, использовалось 4 единицы пожарной техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 21:13, а через 7 минут пожар был полностью ликвидирован.
По данным ведомства, погибла 66-летняя женщина. Сейчас выясняются обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него.
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