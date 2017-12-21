Это случилось накануне напротив поселка Луначарский Ставропольского района. Мужчина 68 лет сбился с дороги, возвращаясь с рыбалки, и вышел на тонкий лед. Сигнал о происшествии от очевидцев поступил на спасательную станцию Тольятти в 16.05.

К месту происшествия отправилась дежурная смена из трех человек. До пострадавшего спасатели добирались на аэроглиссере «Патруль», но было уже слишком поздно - от переохлаждения мужчина погиб. Достаточно долго спасатели пытались вызволить вмерзшего в лед рыбака, разбивая лед ломом и лопатой.

Местами толщина льда достигала 20 сантиметров. Лишь к 8 вечера тело удалось освободить и передать сотрудникам полиции. Чтобы избежать трагедий, спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на водоемах в зимний период.