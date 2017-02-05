Сообщение об этом появилось накануне в паблике "Тольятти" Вконтакте. ЧП произошло 2 февраля ночью в дачном массиве «Переработчик». В доме находились 2 взрослых и 3-х летний ребенок.



Бандиты проникли на участок, зашли в гараж и расстреляли машину Nissan Qashqai, затем обстрелу подвергся дом. Стреляли из дробовиков. Хозяин дома пытался оказать сопротивление, чего бандиты никак не ожидали. Мать с ребенком на руках, оказавшись у окна, так же подверглась обстрелу. Закрывая ребенка от дроби и осколков стекла, она получила ранение в левую руку и плечо. Естественно была вызвана полиция и скорая.



ВОт что пишет автор сообщения:

"Поражает тот факт, что это нападение явно цинично спланировано. Машину и дом обстреляли, чтобы был «не слишком большой материальный ущерб». А как такое пережить? Видимо преступники хорошо знают, как работает полиция и знают ту грань, чтобы дело не перешло в квалификацию «уголовное».



На 04.02.2017г. наши правоохранительные органы пока устно, склоняются к административному нарушению, для возбуждения уголовного дела чего-то недостаточно…..



Вообще в «Переработчике» имеет место затянувшийся конфликт, были пострадавшие в прошлом году: одному человеку проломили голову, другому сожгли машину и каждый раз передавали привет хозяину обстрелянного дома. Обращение в прокуратуру результата не принесло. Вот теперь дошло до стрельбы….. Интересно, что еще нужно, чтобы людей еще живыми пытались соответствующие структуры охранять и добросовестно выполнять свою работу?"