ДТП произошло накануне на автодороге, ведущей в Ягодное. Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, 76-летний мужчина выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался пассажирский МАЗ-3206067.

В результате пожилой водитель легковушки оказался в больнице с травмами и переломами. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.