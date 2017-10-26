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26 октября 2017
07:22:28

Под Тольятти пенсионер на «Приоре» врезался в автобус

ДТП произошло накануне на автодороге, ведущей в Ягодное. Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, 76-летний мужчина выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался пассажирский МАЗ-3206067.

В результате пожилой водитель легковушки оказался в больнице с травмами и переломами. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.




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