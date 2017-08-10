Рейс «Уфа-Порт Кавказ-Уфа» под управлением жителя республики Башкортостан был задержан на посту ДПС в Зеленовке. В ходе проверки документов полицейские установили, что мужчина лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии.

В отношении него сейчас избрана мера пресечения в виде административного ареста на срок 5 суток. Мужчине грозит крупный штраф, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.