Рейс «Уфа-Порт Кавказ-Уфа» под управлением жителя республики Башкортостан был задержан на посту ДПС в Зеленовке. В ходе проверки документов полицейские установили, что мужчина лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии.
В отношении него сейчас избрана мера пресечения в виде административного ареста на срок 5 суток. Мужчине грозит крупный штраф, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.
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