Крупное нелегальное захоронение токсичных отходов обнаружено в двух километрах от села Васильевка.

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту незаконного захоронения высокоопасных химикатов, сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, токсичные вещества и отходы нейтрализации серной кислоты, перенасыщенные раствором соды, были захоронены в октябре 2015 года. В результате химикаты отравили участок земли в двух километрах от села Васильевка Ставропольского района области, уничтожив растения, червей и насекомых.

Экологический ущерб оценивается более, чем в 2,8 млн рублей.

Подозреваемых в деле пока нет, возможные виновники устанавливаются.