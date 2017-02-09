Крупное нелегальное захоронение токсичных отходов обнаружено в двух километрах от села Васильевка.
Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту незаконного захоронения высокоопасных химикатов, сообщается на сайте СКР.
По данным следствия, токсичные вещества и отходы нейтрализации серной кислоты, перенасыщенные раствором соды, были захоронены в октябре 2015 года. В результате химикаты отравили участок земли в двух километрах от села Васильевка Ставропольского района области, уничтожив растения, червей и насекомых.
Экологический ущерб оценивается более, чем в 2,8 млн рублей.
Подозреваемых в деле пока нет, возможные виновники устанавливаются.
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