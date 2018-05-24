Это произошло сегодня утром. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», от удара у машины снесло крышу, а в салоне сработали подушки безопасности. Водитель не пострадал, а вот у лося шансов не было - зверя буквально разорвало на части.
Серьезные механические повреждения получил автомобиль, подлежит ли он восстановлению, пока неясно. Вина водителя будет устанавливаться: в обстоятельствах ДТП разбирается полиция.
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