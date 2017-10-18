В полицию с заявлением о пропаже скота обратился житель села Новая Бинарадка. Бараны паслись поблизости от дома владельца, и очевидцы видели, как к месту выпаса подъезжал легковой автомобиль. После этого из отары в 126 голов трех потерпевший не досчитался. Ущерб он оценил в 22 тысячи рублей.

Довольно быстро по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого за грабеж 31-летнего жителя того же села, который оказался знакомым потерпевшего. Мужчина затолкал животных в салон автомобиля «Лада Калина», планируя перевезти в Самару для дальнейшего забоя. Однако по дороге злоумышленник вдруг подумал, что его может остановить патруль ГИБДД, и решил избавиться от опасного груза.

Позже, как выяснили полицейские, подозреваемому пришлось сделать химчистку салона, чтобы скрыть следы пребывания животных. Возбуждено уголовное дело Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.