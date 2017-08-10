Как сообщает региональное минэкономразвития, проект презентован в правительстве Самарской области. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия области Роман Некрасов отметил, что развитие молочного животноводства сегодня является приоритетом государственной аграрной политики и на федеральном, и на региональном уровне.

Помимо повышения обеспеченности региона молоком проект предусматривает создание 242 рабочих мест на территории Ставропольского района.