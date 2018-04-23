Водителя зажало в салоне. ДТП произошло в Ставропольском районе на дороге между Ташелкой и Сосновкой. С трассы слетел автомобиль «Лада Приора». Доставать водителя из салона пришлось спасателям.
При помощи гидравлического инструмента прибывшие на место аварии специалисты разрезали кузов машины, освободили пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники полиции/
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