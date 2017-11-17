ДТП произошло сегодня ночью на 865 километре трассы М-5. Кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные механические повреждения, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Чтобы достать его тело из салона, понадобилась помощь спасателей с гидравлическим инструментом.

Им пришлось работать в течение полутора часов, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда губернии. Лишь в шестом часу утра все работы на месте происшествия были завершены. Сейчас в причинах этой аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото: http://pssso.ru