ДТП произошло сегодня ночью на 865 километре трассы М-5. Кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные механические повреждения, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Чтобы достать его тело из салона, понадобилась помощь спасателей с гидравлическим инструментом.
Им пришлось работать в течение полутора часов, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда губернии. Лишь в шестом часу утра все работы на месте происшествия были завершены. Сейчас в причинах этой аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: http://pssso.ru
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