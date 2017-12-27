ДТП произошло накануне около 8 вечера на трассе «Сызрань – Ульяновск - Цивильск». Как сообщает издание «Маленькая Сызрань», 56-летний водитель тяжеловоза MAN в составе полуприцепа совершил наезд на 42-летнего пешехода.
Мужчина без световозвращающих элементов на одежде внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.
Он крушил столы в церковной лавке, переворачивал скамейки
Родители должны подать пример своим детям, отложив в сторону мобильные телефоны и планшеты
Здание фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, где бывший собственник предприятия открыл стрельбу по людям, блокировано
В губернии создан общественный комитет по поддержке кандидата Павла Грудинина
Они пройдут в первых числах января на площадке УСК «Олимп»
В пресс-релизе компании нашлось место не только автомобилестроительным успехам
Ее основная цель – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия