ДТП произошло накануне около 8 вечера на трассе «Сызрань – Ульяновск - Цивильск». Как сообщает издание «Маленькая Сызрань», 56-летний водитель тяжеловоза MAN в составе полуприцепа совершил наезд на 42-летнего пешехода.

Мужчина без световозвращающих элементов на одежде внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.