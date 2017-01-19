Он принадлежит Новокуйбышевскому нефтехимическому комбинату. Утечка газа произошла недалеко от села Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Погибших и пострадавших нет. Повреждение без последующего горения получил газопровод диаметром 219 миллиметров.

Специалисты компании снизили давление в трубе и перекрыли задвижки. Специальная лаборатория на месте ЧП проводит замеры уровня концентрации вредных веществ в воздухе.