Он принадлежит Новокуйбышевскому нефтехимическому комбинату. Утечка газа произошла недалеко от села Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Погибших и пострадавших нет. Повреждение без последующего горения получил газопровод диаметром 219 миллиметров.
Специалисты компании снизили давление в трубе и перекрыли задвижки. Специальная лаборатория на месте ЧП проводит замеры уровня концентрации вредных веществ в воздухе.
Источник РИА Новости
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