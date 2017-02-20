Банду интернет- мошенников, отправлявших покупателям в посылках кирпичи и бутылки вместо компьютеров и смартфонов, разоблачили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Почты России. Мошенники открывали в интернете он-лайн магазины, предлагающие мобильные телефоны, компьютеры и различную оргтехнику по низким ценам.

Сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время злоумышленники успевали набрать заказов на несколько млн рублей. Однако, клиенты получали посылки с кирпичами, бутылками с водой и гранеными стаканами, в зависимости от веса заказанного на сайте товара.

О махинациях стало известно после того, как потерпевшие стали предъявлять претензии почтовым работникам. В рамках проверки было установлено, что посылки преступники сдавали в столичных отделениях связи в закрытом виде без описи. Только в январе этого года они получили от граждан в качестве наложенных платежей более 6 млн руб. Одну из членов банды интернет- мошенников полиция задержала в отделении почты сразу после получения ею перевода за очередную посылку с камнями. Всего в мошенничестве подозреваются не менее 5 человек, возбуждено уголовное дело.