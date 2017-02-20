Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она также считает, что ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных. Министр подчеркнула, что этот вопрос требует обсуждения.
Сейчас в России два обязательных ЕГЭ - математика и русский язык. С 2022 года этот список пополнится третьим экзаменом - иностранным языком. Тем не менее, последние годы постоянно звучат предложения добавить новые предметы в качестве обязательных, в том числе историю, географию, литературу и даже физкультуру.
Источник Эхо Москвы
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