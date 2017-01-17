Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На карантине также 15 детских садов. Эпидемиологический порог превышен в 52 регионах. В Самарской области за минувшую неделю заболевших стало больше на 30%.

Наиболее интенсивно грипп распространяется в Приволжском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Глава Роспотребнадзора отметила, что среди тех, кто прививался от гриппа, подхвативших вирус очень мало. Смертность от этого заболевания значительно ниже, чем в прошлом году.