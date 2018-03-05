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05 марта 2018
12:52:34

Почти сотня машин устраняет последствия снегопада на магистралях Самарской области

Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены на усиленный режим работы. Техника чистит снег и обрабатывает противогололедными материалами покрытия федеральных дорог в границах Самарской области: на М-5 «Урал», Р-228 Сызрань-Волгоград, А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном.

В целях безопасного движения по дорогам усиленно ведется борьба с гололедными явлениями, обрабатываются наиболее сложные участки, подъемы и спуски. За минувшую ночь израсходовано 1700 тонн чистых хлоридов и противогололедных материалов. В настоящее время движение на всех трассах осуществляется без затруднений, в штатном режиме.

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», до вечера 5 марта на территории региона прогнозируется снег, местами сильный, порывы ветра до 13 м/с.

ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует отложить дальние поездки до улучшения погоды и призывает автовладельцев быть предельно осторожными и внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров.




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