Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены на усиленный режим работы. Техника чистит снег и обрабатывает противогололедными материалами покрытия федеральных дорог в границах Самарской области: на М-5 «Урал», Р-228 Сызрань-Волгоград, А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном.
В целях безопасного движения по дорогам усиленно ведется борьба с гололедными явлениями, обрабатываются наиболее сложные участки, подъемы и спуски. За минувшую ночь израсходовано 1700 тонн чистых хлоридов и противогололедных материалов. В настоящее время движение на всех трассах осуществляется без затруднений, в штатном режиме.
По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», до вечера 5 марта на территории региона прогнозируется снег, местами сильный, порывы ветра до 13 м/с.
ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует отложить дальние поездки до улучшения погоды и призывает автовладельцев быть предельно осторожными и внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров.
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