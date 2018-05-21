Ещё 35 процентов считают, что она станет такой в ближайшее время. Таковы данные опроса, который провел ВЦИОМ. Залогом силы страны респонденты называют армию, силу воли и духа народа, а также хорошего президента.

При этом 37% опрошенных затруднились назвать значимые достижения страны за последние 10 – 15 лет.