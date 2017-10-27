Это выяснилось в результате телефонного опроса социологов. Не менее 45% сказали, что популярная игрушка пришлась им не по вкусу. Более того, четверть респондентов считают, что спиннеры могут быть опасными для здоровья и еще 15% поддерживают предложение о полном их запрете.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заключили, что спиннеры могут представлять опасность для детей из-за обилия мелких деталей, на психику же они не оказывают отрицательного влияния. Не имеет игрушка и каких-либо "ярко выраженных положительных качеств", добавили эксперты.