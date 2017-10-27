Это выяснилось в результате телефонного опроса социологов. Не менее 45% сказали, что популярная игрушка пришлась им не по вкусу. Более того, четверть респондентов считают, что спиннеры могут быть опасными для здоровья и еще 15% поддерживают предложение о полном их запрете.
Ранее специалисты Роспотребнадзора заключили, что спиннеры могут представлять опасность для детей из-за обилия мелких деталей, на психику же они не оказывают отрицательного влияния. Не имеет игрушка и каких-либо "ярко выраженных положительных качеств", добавили эксперты.
Источник Российская газета
Об этом рассказали в горадминистрации
С понедельника, 30 октября, он будет курсировать по новому маршруту
Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации
По мнению властей, это упростит для казахов изучение английского, а для иностранцев — казахского
Полноценного детектива не вышло: сели, выпили, поссорились, схватились за ножи
Отличились офицеры СОБРа «Омега» Управления Росгвардии
Его становят около дома, где 18 ноября 1927 года он родился