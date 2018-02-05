Самарская природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения земельного участка рядом с 12 километром автодороги «Тольятти-Димитровград». Здесь сгрузили иловый осадок с очистных сооружений. Установлено, что это отходы IV класса опасности.

Площадь загрязнения составила 33,5 тысячи квадратных метров. Нанесенный ущерб оценили в 26 830 400 рублей. Прокуратура передала материалы проверки в полицию Ставропольского района для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.