Благодаря работе автоматических комплексов видеофиксации в 2016 году на нарушителей Правил дорожного движения было выписано штрафов на 950 млн. рублей.

Камеры фиксируют превышение скорости, а также ряд других нарушений, после чего водителю приходит по почте письмо с уведомлением о необходимости уплаты штрафа. Меж тем, установка новых камер на различных дорогах региона в этом году продолжится. Причем на вооружение ГИБДД области поступит новое оборудование - мобильные приборы автоматической фиксации нарушений правил парковки.