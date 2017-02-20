Благодаря работе автоматических комплексов видеофиксации в 2016 году на нарушителей Правил дорожного движения было выписано штрафов на 950 млн. рублей.
Камеры фиксируют превышение скорости, а также ряд других нарушений, после чего водителю приходит по почте письмо с уведомлением о необходимости уплаты штрафа. Меж тем, установка новых камер на различных дорогах региона в этом году продолжится. Причем на вооружение ГИБДД области поступит новое оборудование - мобильные приборы автоматической фиксации нарушений правил парковки.
По данным инспекторов, спровоцировал аварию 61-летний водитель автомобиля «Киа»...ФОТО
После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой...
Пострадали 6-летний мальчик и 12-летняя девочка...
Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева...
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался...
Тольяттинцам совершенно бесплатно расскажут и покажут исторические места нашего города...
В мэрии предоставили список всех участков магистралей, на которых с 10 марта можно будет увидеть спецтехнику...