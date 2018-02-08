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08 февраля 2018
07:54:31

Почти 5 тысяч жителей губернии не смогли сесть за руль из-за долгов

Большинство из них – алиментщики. Ограничение в специальном праве активно применялось судебными приставами 63-его региона в 2017 году. Такое ограничение накладывают на тех, кто не выполняет требования по социально значимым исполнительным производствам, а также при нарушении правил дорожного движения.

Законом предусмотрен порог в 10 тысяч рублей, как и на ограничение права на выезд за границу нашей страны. Причем это касается не только автотранспорта, но и воздушных и водных судов, мотоциклов, мопедов, легких квадроциклов и других самоходных машин. Права возвращаются гражданину, как только он погасит все долги.




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