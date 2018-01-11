Как сообщили в пресс-службе компании, годом ранее таких счастливчиков было всего семь. Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам, купленным в отделениях оператора, превысила 782 млн рублей. Уточняется, что обладателями сумм от одного миллиона стали 26 граждан.
Источник РИА Новости
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