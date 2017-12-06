Накануне вечером в результате выпадения обильных осадков в Сызранском районе губернии встали в пробке большегрузы. К месту были направлены оперативные группы спасателей, тольяттинские и сызранские пожарные гарнизоны, развернут оперативный штаб.
Участок чистят более 40 машин, организованы подвоз питьевой воды и 13 стационарных пунктов обогрева общей вместимостью 465 человек. Водителей транспортных средств ГИБДД просит по возможности воздержаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в границах Сызранского района.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Фото http://63.mchs.gov.ru
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