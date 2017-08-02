слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
02 августа 2017
08:11:17

"Почта России" выплатит штраф в 31 тысячу рублей за недоставленные адресатам посылки

Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В конце июля рыбак нашел партию вскрытых посылок в камышах на берегу реки в Ростове-на-Дону. Мужчина снял всё на камеру телефона и выложил видеозапись в интернет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

«Почта России» сообщила тогда, что по каждому из отправлений проводится экспертиза, адресатам сообщат о порядке получения компенсации, а провинившихся сотрудников уволят. О проведении проверки сообщила и полиция.

Позже была установлена личность работника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении почтовых отправлений. Против него возбуждено дело о краже.

Источник Маяк




Последние новости Тольятти

02 августа
12:45
В Тольятти решено объединить «Бессмертный полк» и сделать шествие единым

Это объединяющее событие, поэтому надо объединиться...

02 августа
12:37
Астрономия "заберет" часы у второго иностранного языка

Курс астрономии появится в школьной программе с 1-го сентября...

02 августа
12:36
В Минздраве планируют за 2 года ликвидировать недостаток медицинских кадров

Например, укомплектованность штата в тольяттинском медгородке – 62%...

02 августа
10:44
Тольяттинцам рекомендовали не купаться в Волге

Санитарные врачи выявили несоответствие качества воды требованиям СанПиН...

02 августа
10:08
Роспотребнадзор описал опасные для жизни арбузы

Хорошие арбузы — чаще средние по размерам...

02 августа
9:52
Криштиану Роналду грозит 7 лет тюрьмы

Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 млн евро...

02 августа
9:47
У ДКиТ может появиться сквер имени Сергея Жилкина

Местные СМИ ссылаются на соответствующее заявление главы города Сергея Анташева...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+