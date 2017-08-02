Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
В конце июля рыбак нашел партию вскрытых посылок в камышах на берегу реки в Ростове-на-Дону. Мужчина снял всё на камеру телефона и выложил видеозапись в интернет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
«Почта России» сообщила тогда, что по каждому из отправлений проводится экспертиза, адресатам сообщат о порядке получения компенсации, а провинившихся сотрудников уволят. О проведении проверки сообщила и полиция.
Позже была установлена личность работника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении почтовых отправлений. Против него возбуждено дело о краже.
Источник Маяк
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