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18 января 2018
11:39:49

Почта России в Самарской области получила 69 новых машин

Фургоны уже работают на дорогах губернии: обслуживают десятки маршрутов и перевозят почтовые отравления, в том числе, между соседними областями. Все это – машины российского производства разных модификаций: Ford Transit, LADA LAGRUS и ГАЗ 3010 GA.

Применение в их конструкции современных технологий и высококачественных материалов позволяют увеличить срок службы грузового фургона, массу перевозимого груза, эффективность использования загрузочного пространства, избежать деформации и негерметичности в процессе эксплуатации с сохранением взвешенных потребительских свойств.

Как отметил и.о. директора «Почты России» в Самарской области Александр Вакуленко, новые машины позволят с одной стороны жестче соблюдать сроки доставки почтовых отправлений, с другой - создать комфортные условия труда для сотрудников. Стоит также отметить, что в течение первого квартала 2018 года в Самарскую область поступят еще 11 новых десятитонных грузовых автомобилей.




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