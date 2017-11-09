Об этом сообщает пресс-служба оператора. Отмечается, что гражданин, который приобрел выигрышный лотерейный билет с 23 октября по 3 ноября в отделении почтовой связи в Воронежской области, еще не обратился за получением выигрыша.
Джекпот в размере 506 млн рублей был разыгран 5 ноября в ходе трансляции 1204-го тиража лотереи "Русское лото", добавили в пресс-службе.
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