12 августа в селе Ширяево городского округа Жигулевск пройдет ХI Фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня».

Программа фестиваля:

9:00 – 14:00 (по времени прибытия водного транспорта с гостями), площадка около пристани - Площадка «Вишнёвое настроение».

10:00 – 20:00, площадка около ТИЦ НП «Самарская Лука» - Площадка «Вишнёвая ярмарка».

Ярмарочная площадка с продажей сувенирной и ремесленной продукции, дегустацией чая, посещением музея летучей мыши, ширяевских штолен, смотровой площадки на Поповой горе, фотовыставки национального парка «Самарская Лука - заповедный остров России».

10:00 – 18:00, площадка ТИЦ НП «Самарская Лука» - Площадка «Богатырская силушка».

Площадка с возможностью участия в старинных народных потехах и забавах.

10:00 -20:00, площадка ТИЦ НП «Самарская Лука» - Главная фестивальная площадка «Вишнёвая мозаика».

Главная фестивальная площадка, в состав которой входит главная сцена с выступлением-презентацией местных народных традиций и выступлением творческих коллективов Самарской области, конкурсной площадкой вишневых пирогов с народным голосованием и их дегустацией, конкурс «вишневых» костюмов.

10:00-11:00 - Регистрация участников конкурсов «Вишневый пирог», Вишневого костюма»;

10:00-10:30 - «Сокровенный экспонат» - презентация своего товара и места ремесленниками;

10:30 -11:15 - «Как женихи невест искали» - хороводы, народные игры, забавы;

11:15 -11:45 - «Вишневая мозаика» - дефиле конкурса костюмов;

11:45-12:00 - Награждение победителей конкурса костюмов;

12:00-12:15 - Открытие Фестиваля. Выступление официальных лиц, гостей и спонсоров праздника;

12:30 – 13:30 - Пресс-конференция для СМИ на тему: «Аспекты развития событийного туризма в рамках 100-летия заповедной системы России, Года экологии и в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018»;

12:15-13:00 - Выступление Народного ансамбля казачьей песни «Ставр» (г. Тольятти);

13:00-13:20 - Показательные выступления духовно-культурного Кремля «Богатырская слобода»;

13:20-14:00 - «Богатырская силушка» - программа для всех гостей на поляне;

13:20-13:45 - Выступление народного вокального ансамбля «Лира» (с.Тимофеевка);

13:45-14:00 - Награждение участников конкурса «Вишневый пирог»;

14:00 - Дегустация вишневых пирогов;

14:00-15:00 - Выступление творческих коллективов Самарской области;

15:00-16:00 - «Там на неведомых дорожках» - интерактивная познавательная семейная программа;

16:00-17:00 - Мастер-класс по аргентинскому народному танцу Чакарера (г. Тольятти);

17:00-18:00 - «Вишневое настроение» - исполнение авторских песен;

18:00-20:00 - «Жигулевская вечерка» - концертные номера.

10:00-16:00 - Поляна «Вишневый садик».

Площадка для самых маленьких участников и гостей фестиваля с аттракционами, играми, забавами и мастер-классами.

10:00-16:00 - Поляна «ФОТОВишня».

Площадка, на которой в фотобудке можно запечатлеть свое присутствие на фестивале и свое отменное настроение.

10:00-18:00 - Поляна «Вишневый погребок».

Гастрономические ряды, где можно приобрести продукты как от заводских производителей, так и от сельчан.