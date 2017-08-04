При условии, что размер рюкзака будет вписываться в размер ручной клади, установленный компанией. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков.

Кроме того, компания не планирует ограничивать вес ручной клади, разрешенный Минтрансом (минимальная норма - 5 кг).

"Мы планируем установить размер, габариты максимальной ручной клади и не ориентироваться на вес", - отметил он. - В пределах этих размеров можно будет провозить любое количество предметов, даже если это все будет весить более 5 кг, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер", - подчеркнул Калмыков.